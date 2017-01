© RTL Radio Lëtzebuerg / Pit Everling

ACL - "eCall mobile" / Reportage Pit Everling



„eCall mobile“ heescht eng nei Applikatioun vum ACL. D'Haaptzil ass eng besser Assistance fir d'Memberen an zwar op der ganzer Welt. En Dënschdeg de Moie gouf déi nei App op der Lonkecher Strooss virgestallt.

© ACL

Viséiert sinn an éischter Linn déi 176.000 Memberen. Si solle mobil bleiwen an en Temps Réel informéiert ginn, seet den ACL-Direkter Jean-Claude Juchem: Ob berufflech oder an der Fräizäit, ob een zu Fouss, mam Vëlo, mam Bus, mam Auto als Chauffeur oder Bäifuerer oder mat engem geléinten Auto am Ausland ënnerwee ass.D'Haaptfunktioun vun der neier Applikatioun ass, fir méi einfach Kontakt opzehuelen. Iwwert d'App kann een nämlech beim ACL uruffen. Ass de Member ageloggt da gesinn d'Mataarbechter vum Automobilclub direkt, wien et ass, se gesinn d'Detailer vum Auto a via d'Geolokalisatioun och d'Positioun vun dësem.Et ass eng ideal Léisung fir déi Leit, déi net wëssen, wou se genau dru sinn, ob heiheem oder am Ausland. Den ACL kritt iwwer d'App déi genau Koordinaten eran. Wann een am Ausland ass, rifft een den ACL un a gëtt d'Donnéeën duerch. Dono kontaktéiert den ACL den Automobilclub aus deem Land a si ginn d'Informatioun einfach weider. Domadder wënnt een extrem vill Zäit, well ee präzis Informatioune kritt a keng Feeler, zum Beispill beim Numm, passéieren.Déi nei App huet och nach 3 aner Funktiounen. De Member fënnt zum Beispill d'Detailer iwwert d'Memberskaart. Et gëtt eng Rubrik mat Neiegkeete vum ACL an och eng Ikon mat Traficinformatiounen. Op enger Kaart fënnt een iwwerdeems déi fix Radaren, déi mobil sollen nokommen.An Zukunft soll ee mat der ACL-App dann och zum Beispill Zerwisser kënne bezuelen, Autoe reservéieren a Parkplaze fannen. Well d'Parkplazen ëmmer méi rar ginn, ass et wichteg, datt een de Leit déi zougänglech ka maachen. Déi Zerwisser sollen dann och an den nächste Méint bäikommen.D'App funktionéiert vum 31. Januar un, op franséisch, op däitsch an op englesch, fir déi gängeg Versioune vun IOS an Android. Verschidde Funktioune sinn iwwregens och fir Net-Memberen accessibel.