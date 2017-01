© afp

Hien hat och allgemeng virun de Konsequenze vum Diesel gewarnt, notamment op d'Gesondheet vum Mënsch. De Claude Turmes hat do ënnert anerem mam Fanger op d'Autosindustrie gewisen.

Reaktioun Autosbranche / Rep. Pit Everling



An doriwwer wier ee verwonnert a rosen, esou den Ernest Pirsch, Coordinateur vum House of Automobile. Den Här Turmes géif d'Producteuren duerstellen, wéi wa si den Diesel an Europa gedréckt hätten.Si eleng waren dat sécher net, seet den Ernest Pirsch. Vu ganz anerer Säit wier Drock gemaach gi fir den Diesel ze pushen.Et wier vun der Politik gedréckt ginn, wou nëmme nach iwwert den C02 geschwat gi wier, esou den Ernest Pirsch.Niddereg Accisen hätten den Diesel iwwerdeems artificiell méi bëlleg gemaach. D'Autosindustrie géing sech der Demande vun de Mäert upassen.De Coordinateur vum House of Automobile kéint sech virstellen, dass den Här Turmes bewosst während dem Autosalon d'Leit wéilt veronsécheren.Dobäi sollten d'Leit net veronséchert ginn, mä begleet ginn, bei de Bensiner, respektiv bei alternativ Fuer-Technologien. Et wiere souguer Leit, déi elo nees bewosst géife Bensiner kafen.Do wou d'Constructeure virun e puer Joer nach an d'Technologië vum Diesel investéiert hunn, géinge se dat elo méi fir de Bensiner maachen.Trotzdem wier den Diesel net dout. Dem Ernest Pirsch no géifen et Leit ginn, déi laang Strecke fueren an dowéinst en Diesel bräichten. Aneren hätte vläicht och net de Moyen e Bensiner ze kafen.D'Diesel-Chauffeuren ze bestrofe wier iwwregens de falsche Wee. Et wier dann awer kloer, datt de Fuerpark vu Muer anescht géing ausgesinn, seet den Ernest Pirsch an dat kéint ganz séier goen. 2030 hätt ee sécher e ganz anere Mix, dat wier vläicht och schonn 2020 esou. Et wier sécher, dass den Elektroauto do seng Plaz hätt an de Bensiner méi wäert ervirkommen.D'Constructeure géingen dee Wandel mat begleeden, si wiere keng Schwéierverbriecher a sollten net verdäiwelt ginn. D'Accusatioune vum Claude Turmes wiere Blödsinn an esou net wouer, esou nach den Ernest Pirsch.