Hei soll de Client, wéi bei aneren Taxi-Appen am Ausland, kënne säin Taxi per App bestellen a schonn direkt de Präis gesot kréien. Domat gëtt garantéiert, dass de Client zum Schluss keng Iwwerraschung erlieft.Dobäi kënnt, dass de Chauffer och nach muss déi kierzt Streck fueren.Eng wichteg Ännerung hei ass e neie Berechnung-System, deen d'Verkéierssituatioun mat abezitt. Deemno ginn d'Nuetstariffer erof.Google Maps ass och am System mat abegraff, esou dass een déi genau Adress op där ee sech befënnt, net muss kennen.D'App wäert och a 5 Sprooche kënne benotzt ginn, dorënner och Lëtzebuergesch.