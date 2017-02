Dës Aarbechte ginn nuets oder awer am Dag duerchgefouert a kënnen och alt emol e puer Deeg daueren.

Dobäi ginn och sämtlech Sécherheetssystemer kontrolléiert.Dës Tunnellen a Wëld-Passagë kommen drun:Grouft, Rëngelbuer, Stafelter, Gousselerbierg, Miersch, Rouscht, Kolmer-Bierg, Schieren, Houwald, Cents, Richard Serra, Kierchbierg, Helleggeescht, Pénétrante Sud, Märel, Péiteng (Kierch), Biff, Accès Secondaire, Micheville, Aessen, Éilereng, Féiz, Fréiseng, Munneref a Markusbierg.Campagne de maintenance et de nettoyage des tunnels autoroutiers à partir du 1er mars et jusqu'à fin mai (28.02.2017)Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées informe que la maintenance semestrielle des tunnels autoroutiers commence cette semaine.

Cette maintenance inclut la maintenance préventive et curative des équipements de sécurité (énumérée ci-dessous), le contrôle du fonctionnement et l'interaction des différents équipements et la remontée des alarmes jusqu'au CITA, ainsi que le nettoyage des parois des tunnels.

Dépendant de la taille et de la complexité des tunnels et en prenant compte l'impact sur le trafic et la coordination avec d'autres chantiers, les maintenances sont organisées soit durant la nuit, soit durant la journée et répartis sur une à plusieurs journées.

La période de maintenance s'étale de début mars à fin mai.

Liste des tunnels et passages à gibier

Tunnels Grouft, Rëngelbour, Stafelter, Gousselerbierg, Mersch, Roost, Colmar-Berg, Schieren, Howald, Cents, Richard Serra, Kirchberg, Saint-Esprit, Pénétrante Sud, Merl, Pétange-Eglise, Biff, Accès Secondaire, Micheville, Aessen, Ehlerange, Foetz, Frisange, Mondorf et Markusberg.

Équipements concernés par la maintenance (liste non-exhaustive):

Ventilation;

Détection incendie;

CO / opacité;

Extincteur mousse;

Niche SOS;

Anémomètres;

Éclairage tunnel, de balisage, de guidage, des galeries, de secours;

Sonorisation;

Retransmission radio;

Bornes d'appel d'urgence;

Vidéo;

Détection automatique d'incident ou de fumée;

Comptage;

Informatique, téléphone, réseaux;

Signalisations dynamique, verticale et horizontale;

Hydrants;

Chaussée;

Génie civil;

Transformateurs et groupes électrogènes;

Groupes hydrophores;

Pompes;

Surpresseur des galeries;

Bassins de rétention, déshuileurs, débourbeurs.