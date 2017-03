Zanter e Mëttwoch leeft d'Aktioun Autofaaschten (01.03.2017) D'Awunner ginn dozou opgeruff, hiren Auto 4 Woche laang stoen ze loossen.

Pénktlech zum Start vun der chrëschtlecher Faaschtenzäit ginn d'Automobilisten dozou opgeruff, vum 1. Mäerz bis Ouschteren op hiren Auto ze verzichten. Scho fir d'13. Kéier ruffe Verkéiersverbond, d'ErwuesseBildung an déi chrëschtlech Kierchen aus Lëtzebuerg an Däitschland zum Autofaaschten op.





Autofaaschten / Reportage Ben Frin



Faaschte bedeit jo op Genoss ze verzichten, net oder op d'mannst manner z'iessen an ze drénken, zäitweis Honger an Duuscht leiden also. Eng ganz Rei Leit hu sech fir dëst Joer schonn, ganz fräiwëlleg, ugemellt, fir während de nächste 6 Wochen op den Auto ze verzichten an also mam oder duerch den ëffentlechen Transport ze leiden, erkläert d'Laure Simon vun der ErwusseBildung.

Bis elo huet een eng ronn 150 Umeldungen, ma et geet een dovunner aus, datt der nach eng jett dobäi kommen. Well, wann ee sech nach bis den 8. Mäerz umellt, kann een ee vun 100 Mountsbilljeeë gewannen.

D'Cornelia Baum mécht dëst Joer scho fir d'véierte Kéier beim Autofaaschte mat, de reliéise Gedanken ass hir dobäi awer net dat Wichtegst. Fir si ass et d'mënschlech Verantwortung, well mer just eng Äerd hunn a wa mer den Auto sou weider notzen, hunn eis Kanner keng Luucht oder proppert Waasser méi.

Am Alldag op den Auto als eng agreabel Gewunnecht verzichten an a Kaf huelen, méi ëmständlech vun engem Punkt op den aneren ze kommen, wéi vill muss d'Cornelia Baum dann do verzichten oder leiden?

De Verzicht ass relativ grouss a fir de Moment nach schwéier, dat wéinst dem Programm vun de Kanner, déi vun engem Rendez-vous op den nächste ginn. Ma an awer zou Fouss goen, wier elo hire Sport. Beim Faaschte kann een och ëmmer eppes Neies entdecken.

Zil wier et natierlech awer, dass den Auto net ze huelen, sech iergendwann eng Kéier net méi fir Verzichten oder Faaschten ufillt, sot de Christoph Reuter vum Nohaltegkeetsministere, do wier awer nach vill Aarbecht ze maachen.





Extrait Christoph Reuter



Et huet een, grad an de Spëtzestonnen am Land, en Desequiliber wat Auto an ëffentlechen Transport ugeet. Et huet een ze vill Autoen op der Strooss. Dofir muss een d'Offer vum ëffentlechen, awer och individuellen Transport, wéi Vëlo oder Foussgänger, ausbauen. Zil vum Ministère ass et, fir datt "den Auto net huelen" sech net méi wéi faaschten ufillt. Soulaang dat awer nach de Fall ass, wäert de Ministère dës Aktioun weider ënnerstëtzen.