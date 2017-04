SNCA: Nei Zäite fir Privatleit (19.04.2017) Bei der SNCA, also dem Service, deen d’Autoen umellt, gëlle vun e Mëttwoch un nei Öffnungszäite fir Privatclienten.

D’Guichete sinn elo all Mëttwoch bis 19 Auer op an och samsdesmoies vun hallwer 8 bis hallwer 12 kann ee säin Auto immatrikuléieren. Samsdes geet dat allerdéngs just op Rendez-Vous. Déi nei Offer gëllt bis de 15. Juli a just fir de Site zu Sandweiler. Et huet ee sech fir dës Mesure entscheet, well am Fréijoer an ugangs vum Summer ëmmer besonnesch vill Clienten hir Autoe wëllen umellen. Dat wéinst éischte Liwwerunge vum Autofestival a saisonalen Immatrikulatiounen.



Eng Reportage vum Ryck Thill