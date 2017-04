Net d'Vitess, mä Kriminalitéit an Terrorismus sinn am Viséier vun neie Kameraen op der A6 direkt hannert der belscher Grenz.

Dat heescht jiddereen, deen an d'Belsch fiert oder vun do nees op Lëtzebuerg kënnt, gëtt gefilmt. Schëlter weisen den Automobilisten, dass se an e puer Meter gefilmt ginn. Déi nei Kameraen hunn en intelligente System, deen d'Plack vum Auto erkennt. All Nummereschëld soll dann duerch eng Datebank lafen. Automobilisten, déi der belscher Police scho méi dacks opgefall sinn, kënnen sou erkannt a kontrolléiert ginn. Och geklauten Autoe wëll ee mat Hëllef vum System besser fannen. De System an all d'Date solle vun der belscher Police geréiert ginn.

Net just op der belsch-lëtzebuerger Grenz, wei hei zu Sterpenech, sollen d' Kameraen installéiert ginn. Et ass ee Projet, deen a méi Regioune vun eisem Nopeschland lancéiert gëtt. Vill méi si mir vun der belscher Police net gewuer ginn. Just nach dat hei: de System wär natierlech och eng Mesure géint den Terrorismus. D' Fro no perséinlecher Fräiheet blouf onkommentéiert.

Bei der Lëtzebuerger Police wären esou Kameraen nach keen Thema, soen si.



Eng Reportage vum Pierre Jans