Zanter iwwert engem Joer ginn et elo d'Radaren hei am Land.

Hunn déi fix Radaren eng Influenz op d'Fuerverhalen vun den Automobilisten op de Lëtzebuerger Stroossen? Där Fro ass TNS Ilres an engem Sondage nogaangen. Eraus koum, dass 37% vun de Residenten effektiv méi lues fueren, zanter d'Radaren opgeriicht goufen. Allerdéngs maachen 22% vun de Leit déi gefrot goufen just op deene Plaze lues, wou och Radare stinn. 6 vun 10 Chauffeuren hunn näischt un hirem Fuerverhalen geännert, trotz de Radaren.



D'Majoritéit, et sinn dat 44% soten, dass si och schonn, éier déi fix Radaren installéiert goufen, d'Vitesselimitatioune respektéiert hunn. Déi aner 16% sote ganz einfach, dass si näischt un hirer Fassong um Fueren geännert hunn.