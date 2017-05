Verkéiersaffer/Reportage Frank Elsen



Déi neist Chifferen aus dem Transportministère weisen, dass lescht Joer 32 Leit hiert Liewe bei engem Verkéiersaccident verluer hunn, 2015 waren et der nach 36. Donieft ass och d'Zuel vun den schwéier Blesséierten zeréck gaangen, vun 319 op 249 lescht Joer.Fir d'Foussgänger schéngen d'Stroossen am Grand-Duché ëmmer méi geféierlech ze ginn. 8 Leit sinn dëst Joer ëm d'Liewe komm. 5 dovun an de Wanterméint wann d'Fuerconditioune méi schlecht sinn an d'Halschent dovu souguer um Zebrasträifen. 2014 waren et just 3 Foussgänger, 2015 7 an elo schonn 8. Dat wär Grond fir Alarm ze schloen, sou den Transportminister François Bausch.Déi meescht Leit, déi bei engem Accident gestuerwe sinn, waren Automobilisten oder Bäifuerer. Haaptgrënn sinn nach ëmmer Alkohol an ze héich Vitesse. Trotzdem wier d'Vitess als Grond am Gaang zréckzegoen.59 Prozent vun den déidlechen Accidenter geschéien iwwerdeems op enger Landstrooss, 14 Prozent op der Autobunn an bal een Drëttel an enger Uertschaft.