Et géif elo keng Diskriminatioun méi vun auslännesche Chauffeure ginn, esou heescht et vu Bréissel. Si wëllen d'Situatioun awer weider am Ae behalen, fir ze kucken op d'Gesetz korrekt applizéiert gëtt. D'Maut soll vun 2019 un fälleg sinn.



De Bundesrat hat Enn Mäerz de Gesetzespak fir d'Aféierung vun der Pkw-Maut approuvéiert. Residenten aus Däitschland solle fir dat knapp 13'000 km laangt Autobunn-Netz a fir déi ronn 39'000 km Bundesstroosse Maut bezuelen. Chaufferen aus dem Ausland solle just op den Autobunne bezuelen.



D'Präisser fir d'Maut riichte sech no der Ëmweltfrëndlechkeet vum Motor. Fir Residenten kascht d'Maut an der Moyenne 67 Euro d'Joer, maximal bis zu 130 Euro. Bensinner si méi gënschteg wéi Dieselen.



Fir Auslänner ginn d'Tariffer och no der Motorisatioun geriicht, dernieft ginn et awer och zwee Kuerzzäittariffer: Eng Vignette fir 10 Deeg soll tëscht 2,5 a 25 Euro kaschten, eng Vignette fir 2 Méint 7 bis 50 Euro.