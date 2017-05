Dans un souci de mieux satisfaire les attentes des clients, la Société nationale de circulation automobile (SNCA) a le plaisir d'annoncer le réaménagement de l’espace «accueil» des clients particuliers et professionnels à Sandweiler.



Un espace plus convivial, spécialement dédié aux particuliers, a été aménagé afin de garantir une meilleure prise en charge. Les transactions simples, comme par exemple les changements d’adresse sur le certificat d’immatriculation, les duplicatas de documents ou la mise hors circulation de véhicules, peuvent désormais être effectuées directement à l'accueil.



Pour la clientèle professionnelle, un nouvel espace séparé avec une entrée dédiée a été également mis en place.



Dans le cadre de l’amélioration constante du service au client, la SNCA a fait le bilan des quatre premières semaines d’extension des horaires d’ouverture pour les particuliers et a constaté que durant cette période, plus de 700 clients ont profité de ce service.



La SNCA tient à informer la clientèle que les démarches d’immatriculation peuvent être réalisées en ligne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 via la plateforme myguichet.lu. Les dossiers d’immatriculation peuvent également être envoyés par voie postale ou être déposés directement à la réception de la SNCA.