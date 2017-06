Op den Autobunne si vill Motorradsfuerer ënnerwee an do huelen der vill et mam Code de la Route net esou genee.

Wann op der Autobunn Stau oder Stop and Go ass, fueren d’Motocyclisten an der Regel einfach laanscht d’Autoen. Dat wier awer net erlaabt a ganz geféierlech, seet d’Police.D’Motocycliste-Federatioun fuerdert iwwerdeems, datt d’Pannespur am Beruffstrafic vun de Motoradsfuerer ka benotzt ginn.