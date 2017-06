Nodeems den Ofgas-Skandal bei Volkswagen bekannt ginn ass huet den däitschen Autos-Constructeur seng Fuddel-Software missen aus dem Verkéier zéien. Fir am Ganzen 8,5 Milliounen Diesel-Autoen an Europa sinn dofir vu VW nei Software-Updaten entwéckelt ginn. Fir déi betraffe Clienten sollt domadder den Ofgas-Problem behuewe sinn. Ma dat schéngt awer net esou richteg geklappt ze hunn, dat huet op alle Fall och d'Emissioun Frontal 21 op der däitscher Télé gewisen.

D'Kollegen vum ZDF hu bewisen, dass trotz der neier Software vu Volkswagen betraffen Diesel-Autoen nach ëmmer ze héich Stéckoxyd-Emissiounen am Strosse-Verkéier hunn an hunn dobäi op en internt Dokument vu VW verwisen. Dass domadder d'Ofgas-Problemer vu betraffene Clienten net geléist sinn, dat verwonnert och de Lëtzebuerger Konsumenteschutz absolut net.

D'ULC versicht trotzdeem, fir eng Plainte géint de Lëtzebuerger Concessionaire vu VW op d'Been ze bréngen, dat wéinst dem Virtäusche vu falschen Tatsaachen. Sécher ass, dass déi am Ganzen iwwer 31.000 betraffe Lëtzebuerger Residenten net mat enger Entschiedegung rechne kënnen. An den USA ass et anescht, do gi pro Client souguer bis zu 9.000 Euro un Dedommagementer bezuelt.



Eng Reportage vum Dan Hardy