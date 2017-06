Behuele vun 2-Rieder am Stau am Test (14.06.2017) Motocylisten dierfen am Stau net einfach laanschtfueren, sou d'Police.

D'Propose mat der Pannespur hat den europäeschen Vizepresident vun der internationaler Motorradsfederatioun di lescht Woch gemaach. Och den däitschen Automobilsclub ADAC setzt sech fir d'Léisung mat der Pannespur an. D'Lëtzebuerger Motor-Unioun huet eng aner Propositioun. Bei engem Stau géif et jo eng Spur an der Mëtt ginn, déi misst fräigelooss ginn. Déi soll kënne vun de Motorrieder benotzt ginn.Allgemeng misst méi fir d'Sécherheet vun de Motocyclisten gemaach ginn, fuerdert d'Motor-Unioun. Virop am Norden vum Land, wou vill Touristen mat hire Motorrieder ënnerwee sinn. Hei géing et u Kontrollen an Infrastrukture feelen.Regelméisseg treffe sech d'Motorradsfederatioune mam zoustännege Ministère. Zesummen géing een dru schaffen, datt d'Stroosse fir d'Motorrieder méi sécher ginn.