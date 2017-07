© RTL Télé Lëtzebuerg

... an der Chamber an der Froestonn. D'Deputéiert Marco Schank (CSV) an d'Josée Lorsché (déi Gréng) haten d'Froe gestallt.

De Carsharing vun den CFL wäert "Flex" heeschen. 7 Leit si schonn agestallt ginn. Vun Enn November un dierft de System funktionéieren. 20 Statioune sinn an enger éischter Phase geplangt, mat 15% Elektroautoen. Bis 2020 sollen all d'Autoen elektresch fueren. Et ass eng Zousazoffer fir mam Zuch ze fueren. Datt een also eng Garantie huet fir op säin Zil ze kommen, wann ee mam Zuch fiert. Geplangt sinn och weider Statiounen iwwer d'Grenzen eraus.

De Carpooling dann, dat ass jo wann ee sech zu méi en Auto deelt, eng Plaz lount fir mat ze fueren. Och do huet de Minister den Numm der Chamber verroden: "Co-Pilot". Vun Oktober/November un wäert déi Plattform funktionéieren.