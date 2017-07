Automag: Fit fir de Summer! Vum Christian Schmit



Mëtt Juli, d'Summervakanz huet ugefaang, fir déi meescht geet et elo op d'Rees. Wann et op d'grouss Rees mam eegenen Auto soll goen, dann heescht et, dat Gefier och fit fir de Summer maachen.Wie wëll scho gären an der schéinster Zäit vum Joer op en Depannage waarden oder ënner Ëmstänn eng ongeplangten Escale am Hotel erliewen, bis d'Reperatur am Garage erleedegt ass?E puer Tuyauen, fir net en panne ze falen, huet de Christian Schmit fir eis zesummegedroen ...

... en hat dowéinst Rendez-vous am Diagnostic Center vum ACL, dem Automobile Club. Do ass den Auto gutt opgehuewe virun der grousser Rees ...De Vakanzen-Test fir Ären Auto am Diagnostic Center vum ACL op der Helfenterbréck fonctionnéiert op Rendez-vous. En dauert eng knapp Stonn a kascht 39 Euro fir Memberen.