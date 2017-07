Am Uerteel hat et ënner anerem geheescht, den ACL wär de Beweis vun enger Faute grave vun der Fra schëlleg bliwwen. En Deel vum Personal wollt de Moie bei engem klengen Point-presse virum Gebai vum ACL zu Bartreng awer gehéiert ginn.



Déi Leit, déi géint d’Personaldelegéiert ausgesot haten, hätten nämlech vun Amtsmëssbrauch vun der Fra geschwat. Et wär an dësem Fall ëm Mobbing gaangen, wéinst deem sech vill Leit schrëftlech bei der Direktioun gemellt hätten an dorop hätt ee misse reagéieren, erkläert de fréieren Personaldelegéierte fréiere vun der ACL, Giovanni De Felice.



Natierlech wär dat direkt nogekuckt ginn an et wär e Mediateur ageschalt ginn. Ma d'Geriicht hätt awer elo d'Aussoe vun de Leit einfach eenzel gekuckt a festgestallt, dass dës net genau genuch an net chronologesch beluecht sinn. Dofir hätt d'Geriicht de Ball un eng zweet Instanz ginn, dat wär awer bëssen einfach, sou de Giovanni De Felice.



Permanent géint d'Direktioun



Fir de fréiere Personaldelegéierten hätt d’Fra permanent géint d'Direktioun geschafft a gekuckt, fir d’Leit op hir Säit ze kréien. Dobäi sollt eng Gewerkschaft fir jiddereen do sinn an net nëmme fir hir Vertrieder. Dofir war d'Thema vum Point-Presse en Dënschdeg de Moien, "Den OGBL, eng Gewerkschaft, déi sech nëmme fir d’Intressie vun ENGEM Member asetzt?”.



"Wann et net däitlech genuch war, dann hätten se sollten d'Leit als Témoin virun d'Geriicht ruffen an sech dat unhéieren, well ech menge wann souvill Leit an engem Service schrëftlech aussoen an eedesstattlech aussoen, muss jo eppes derhannert sinn", erkläert de fréiere Personaldelegéierte beim ACL.



Wei geet et weider?

D’Fra bräicht de Moment net schaffen ze kommen, huet de Giovanni De Felice betount. Als ACL géif ee kucken, wat an zweeter Instanz erauskënnt, well et zanter haut kloer ass, dass den Automobilclub Appell géint d’Uerteel vum Aarbechtsgeriicht mécht; de fréiere Personaldelegéierten hofft, dass d’Personal dann do gehéiert gëtt.