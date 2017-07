© Domingos Oliveira

Op der A4 a Richtung Esch gouf den Apparat, fir d'Vitess ze moossen, getest.E stécht an enger Verkleedung a ass op enger Remorque fixéiert, esou datt en einfach ze deplacéieren ass.Duerch d'Verkleedung, déi no ënne geklappt ka ginn, gesäit een d'Rieder net.Den Apparat huet eng Autonomie fir e puer Stonnen, kann also quasi op all Plaz gefouert ginn an dann do seng Aarbecht maachen - also d'Vitess moossen an eventuell dann och nach blëtzen ...Also oppassen a lues maachen, well déi Radar-Remorque wierklech wéi eng Remorque ausgesäit.