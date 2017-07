Gefilmt: Vëlosfuerer um Sonndeg de Moien zu Fréiseng (17.07.2017) Oneens virun der Kräizung an dann nach duerch Rout. En Automobilist huet eis dëse Video geschéckt ...

An dee Verdacht sollt sech bestätegen, well d'Cyclisten hu sech net grad esou beholl, wéi de Code de la route et virgesäit. Bannen am Duerf si se nieftenee gefuer an op der Sich no engem Wee, fir net musse bei Rout stoen ze bleiwen, sinn déi eng éischter no riets, een awer och ganz no lénks op déi aner Spur gefuer. Op der Kräizung selwer huet de Grupp dunn de Wee no riets ageschloen, fir finalement awer riichtaus ze fueren - duerch Rout, an engem Ament, wéi grad keen Auto koum.Leider géif een esou Zeene vill ze dacks gesinn, bedauert de Beruffschauffer, dee gefilmt huet, awer anonym bleiwe wëll. All gudden Dag géif hien erliewen, datt e Cyclist léiwer net wéilt stallhalen, fir de Fouss net aus der Pedall mussen ze huelen. A vill ze dacks géifen Ofkierzungen iwwer den Trëttoir gesicht, fir esou laanscht rout Luuchten ze kommen.