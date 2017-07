Engem Bericht no solle sech Audi, Porsche, VW, BMW an Daimler a geheimen Aarbechtskreesser ofgeschwat hunn.

Während dësen Aarbechtskreesser soll d'Basis fir den Dieselskandal geluecht gi sinn.Bei de Versammlungen an de 90er-Jore soll et ëm Froen zur Technik, de Käschten an ëm Zouliwwerer gaange sinn, dat schreift de "Spiegel".Wéi et heescht hätten d'Constructeuren sech beispillsweis iwwert d'Gréisst vun Tanken fir den AdBlue beroden. Well d'Entscheedung zugonschte vu klenge Behälteren ausgefall soll sinn, hätten d'Constructeuren vun engem bestëmmtenen Zäitpunkt un nëmmen nach trickse kënnen, fir d'Grenzwäerter anzehalen.