Gewise ginn am Filmchen Zeenen, wou Leit eng onglécklech Figur ofginn, well se grad mat hirem Smartphone beschäftegt sinn, amplaz sech op hire Wee, den Trëttoir oder d'Trapen ze konzentréieren - déi eng trëllen, anerer knuppen an, falen iwwer Këschten oder landen am Waasser ...Konklusioun: Du kanns net emol gläichzäiteg tippen respektiv texten a goen!Da gëtt eng Zeen gewisen, wou eng jonk Fra iwwerem Autofueren um Handy kniwwelt a wuel en SMS, e Facebook-Post, en Tweet op eppes op Instagramm schreift ... a scho mécht et Bumm!D'Fra um Steier verléiert hiren Handy a gëtt gutt gerëselt, am Auto flitt alles konterbont hin an hier - hire Won huet sech no engem Knuppert iwwerschloen. Kappiwwer bleift d'Fra am Sëtz hänken, hir Äerm hänken no ënnen ...Nei Konklusioun: Du kanns net emol goen an tippen, firwat wëlls de da fueren an tippen?Dofir: #ItCanWait - also: Et ka waarden! Well egal wéi ass et net esou wichteg, datt een dofir en Accident oder souguer säi Liewen respektiv dat vun anere sollte riskéieren ...