Journée vieille Carosserie am Fond de Gras (23.07.2017) D'Frënn vun den Autoe konnten um Sonndeg iwwer 150 Oltimeren am Minettpark bewonneren.

A fir all Goût war eppes dobäi: sportlech al Amerikaner, MG'en grad wéi al Renaulten oder och fréier Déngschtween an eben deenen alen Zuch, deen de ganzen Dag iwwer mat Damp a verstäerktem Diesel hin an hier gefuer ass.Sech zréck an d'Vergaangenheet versetze konnt een och mam Train 1900, deen natierlech zum Charme vum Oltimer Dag am Fond de Gras bäidréit.