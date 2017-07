De Schantje leeft bis de Méindeg, 7. August, owes um 22 Auer.Dofir ass an där Zäit d'A1 a Richtung Tréier tëscht dem Potaaschbierg a Waasserbëlleg zou. Et kann een awer op der A1 fueren, just beim Schantjen op där anerer Säit, also mat Géigeverkéier.Um Potaaschbierg kann een awer net op d'Autobunn opfueren, wann ee Richtung Tréier wëll.Sämtlech Op- an Offaarten um Echanger beim Mäerter Hafen sinn och gespaart.Wann een aus der Stad kënnt, an op Mäertert wëll, muss een also ewell um Potaaschbierg eraus. Kënnt ee vun Tréier, da muss een zu Bëlleg eroffueren, fir op Mäertert ze kommen.Hei de Communiqué vun de Ponts & Chaussées:L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif au renouvellement de la couche de roulement à partir du samedi matin 29 juillet 2017 6 heures jusqu'au lundi soir 7 août 2017 22 heures sur l'autoroute A1 entre l'échangeur Potaschberg et le viaduc de Wasserbillig.

Barrages et déviations:

À partir du samedi soir 29 juillet 2017 6 heures jusqu'à lundi 7 août 2017 22 heures, le barrage d'autoroute et des bretelles suivants sont mis en place:

- l'autoroute A1 entre l'échangeur Potaschberg et le viaduc de Wasserbillig en direction de Trèves;

- la bretelle d'accès de l'échangeur Potaschberg en provenance de la N1 et en direction de Trèves de l'autoroute A1;

- l'ensemble des bretelles d'accès et de sortie de l'échangeur Mertert entre la N1D et l'autoroute A1.

Les déviations suivantes sont mises en place:

- le trafic en provenance de la croix de Gasperich et en direction de Mertert est dévié à partir de l'échangeur Potaschberg via la N1 jusqu'à Mertert;

- le trafic en provenance de Trèves et en direction de Mertert est dévié à partir de l'échangeur Wasserbillig via le CR141B, la N10 (Wasserbillig) et la N1 jusqu'à Mertert.

Les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture de l'autoroute étant exécuté quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont attendues en début de matinée à partir de 6 heures.

Communiqué par l'Administration des ponts et chaussées