En Accident tëscht zwee Ween um CR122 den 19. September. © RTL (Archiv)

Et misst een dem ACL no éischter analyséieren, wéi et zu den Accidenter, a méi präzis deenen zwee leschten an déidlechen Accidenter, komm ass, well déi genau Ëmstänn sinn nach net gekläert. Accidenter genau z'analyséieren ass eng Fuerderung, déi de Lëtzebuerger Automobilclub schonn zanter e puer Joer stellt.Dowéinst ass een och net mat der Fuerderung vun der Sécurité Routière averstanen, déi d'Geschwindegkeet op der Landstrooss vun 90 op 80 Kilometer an der Stonn erofsetze wëll.Wéi den ACL schreift, wieren d'Regele vum Code de la Route sécher genuch, wa se da vun all Persoun, déi um Verkéier deel hëlt, géifen agehale ginn. Den Automobilclub géif léiwer Mesure gesinn, déi de Leit de Respekt virun den aktuelle Reglementer a Gesetzer méi no bréngen, wéi dës Reglementer ze änneren, sief dat bei der Formatioun vun neie Chauffeuren oder duerch eng Sensibiliséierungscampagne fir all d'Chauffeuren. Donieft misst een déi sougenannte "schwaarz Punkten" eliminéieren.