Et hat ee vu Säite vun der Société nationale de circulation automobile, kuerz SNCA, e Bilan gemaach vun de verlängerten Ouvertureszäite tëscht Abrëll a Juli 2017. Et huet ee festgestallt, dass an där Period knapp 2'000 Cliente vun deem Service profitéiert hunn. Fir de Clienten an Zukunft nach méi entgéint ze kommen, gouf d'SNCA doropshin decidéiert, dee Service zu Sandweiler weiderhin unzebidden, dëst vum 18. Oktober un.

D'Guichete bleiwen all Mëttwoch vun 16.30 Auer bis 19 Auer op, grad wéi all Samschdeg vu moies 7.30 Auer bis 12 Auer, dëst fir Clienten déi am Viraus e Rendezvous geholl hu fir d'Immatrikulatioun oder d'Agreatioun. Déi Rendezvouse kënnen um Internetsite snca.lu geholl ginn. Während deenen Ëffnungszäite kënnen och all d'Demarchë gemaach ginn, déi am Zesummenhang mam Führerschäi stinn.



D'SNCA erënnert nachemol drun, dass d'Demarchë fir d'Immatrikulatioun a fir de Führerschäin 7 Deeg op 7 a 24 Stonnen op 24 iwwer myguichet.lu kënne gemaach ginn. Et kann een Dossieren och via Post era schécken oder direkt an der Receptioun vun der SNCA ofginn.









Immatriculation et agréation de véhicules et démarches relatives au permis de conduire: extension des horaires pour particuliers à Sandweiler à partir du 18 octobre 2017 (04.10.2017) Communiqué par: Société nationale de circulation automobile Dans le cadre de l’amélioration constante du service au client, la Société nationale de circulation automobile (SNCA) a fait le bilan de l’extension des horaires d’ouverture pour les particuliers effectuée d’avril à juillet 2017 et a constaté que durant cette période près de 2.000 clients ont profité de ce service. Dans un souci de mieux satisfaire les attentes de ses clients, la SNCA a donc décidé de continuer à étendre ses horaires d’ouverture à partir du 18 octobre 2017 sur le site de Sandweiler. Les guichets resteront ouverts tous les mercredis de 16 h 30h à 19 heures, ainsi que tous les samedis matin de 7 h 30 à 12 heures en vue d’accueillir la clientèle privée ayant pris un rendez-vous au préalable pour toutes démarches liées à l’immatriculation et l’agréation. Les rendez-vous peuvent être réservés via le site internet de la SNCA, www.snca.lu. Durant ces heures d’ouverture étendues, la clientèle pourra également effectuer toutes les démarches relatives au permis de conduire.



Par ailleurs, les démarches d’immatriculation et du permis de conduire peuvent être réalisées en ligne 7j/7, 24h/24 via la plateforme de myguichet.lu. Les dossiers d’immatriculation et du permis de conduire peuvent aussi être envoyés par voie postale ou être déposés directement à la réception de la SNCA.