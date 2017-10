An der Chamberkommissioun vun der nohalteger Entwécklung goung et um Donneschdeg ëm zukünfteg grouss Infrastrukturprojeten vum Staat uechtert d'Land.

Ausschreiwungsgesetz an CFL-Infrastrukturen (06.10.2017) An der parlamentarescher Nohaltegkeetskommissioun stoung de Moien ënnert anerem dat neit Ausschreiwungsgesetz um Ordre du Jour. D’Handwierkerfederatioun an d’Chambre des Métiers hu Proposen un d’Regierung gemaach, well se sech Suerge wéinst dem Sozialdumping am Secteur maachen. E weideren Sujet, war den Ausbau an d’Moderniséierung vun den CFL-Infrastrukturen.

Grouss Infrastrukturprojeten / Reportage Eric Ewald



No där Réunioun war et d'Annonce vum François Bausch, dass d'CFL an noer Zukunft eng ganz Rëtsch Park&Ridë solle baue kënnen. Et ass nämlech de Wonsch vum Minister fir dee System massiv auszebauen. Virun allem sollen esou Parkméiglechkeete wäit ewech vun der Stad a virun allem an de Grenzregioune kommen. Zum Beispill ass e grousse Park&Ride zu Ëlwen mat 400 Plazen an een zu Bascharage mat 450 Plaze geplangt, sou de François Bausch. Weider wären awer och nach Moderniséierunge vu Garë geplangt. Alles dat soll zur Verbesserung vum Eisebunnsréseau féieren.

De Park&Ride Käerjeng soll zum Beispill bis 2020/2021 fäerdeg sinn an deen zu Ëlwen bis 2022, sou de François Bausch. Vun elo ronn 13.500 Park&Ride-Parkplaze sollen et der bis 2023 27.000 sinn.

Den Nohaltegkeetsminister huet betount, dass een de Moment nach um Niveau vun den Etüde wär. Dofir wär och nach kee Käschtepunkt vun deenen eenzelne Projeten definéiert. Et geet een dem François Bausch no awer a sengem Ministère dovun aus, dass et lauter Projete sinn, déi iwwer 10 Milliounen € kaschten.