Aire de Berchem (11.10.2017) Mat iwwer 2 Millioune Visiteuren am Joer ass d'Aire de Berchem eng vun deene gréissten Tankstellen an Europa.

"Et ass eng grouss Entreprise, wou all Mënsch op sengem Poste schafft. Meng Aarbecht ass et ze garantéieren, datt all Mënsch sech wuelfillt", erkläert den Arthur.Et ginn 20 Pompelen an dat just fir d‘Autoen. Eng normal Pompelstatioun huet da 4 mol manner. Op all Pompel fënnt een déi typesch Zorten u Brennes. Vum einfache Bensin bis bei den héich raffinéierten Diesel. Zanter enger Zäit gëtt och een neie System, fir ze bezuelen, getest. Bezuele bei enger richteger Caissière gëtt ëmmer méi seelen."Mir sinn am Gaang, eng Spur mat automateschen Apparater z'equipéieren. Eis Cliente wäerten direkt bei der Pompel bezuele kënnen", sou den Arthur, Gerant vun der Aral op der Aire de Berchem.Iwwert 9 Millioune Liter Bensin ginn hei an engem Mount getankt. Dat ass genuch Bensin fir iwwert 20.000 Autoen. Dovunner geet iwwert d’Hallschent an d’Camionen. Fir déi ass Lëtzebuerg ee wichtege Stopp op hirem Wee aus Osteuropa an de Südwesten. An dat net just wéinst de steierleche Virdeeler um Diesel."De Volume vu Brennes, dee vun de Camione kaaft gëtt, ass méi niddereg wéi dee vun den Autoen. Mir si bei 65.000 Camionen d'Joer a si kënnen bis zu iwwer Dausend Liter tanken", seet den Arthur.An deene leschte Joren ass ee Problem ëmmer méi akut ginn. Dee vun de Parkplaze fir d'Camionen. Et ginn der nëmmen 49 an dat geet schonn zanter Joren net méi duer. Ëmmer méi dacks stinn d’Camionen bis op d’Autobunn. "De Prozentsaz vu Camionen, déi aus dem Oste kommen, ass relativ héich. D'Gewunnechte vun de Chauffeure sinn net méi déi selwecht. Fréier hu se de Weekend net geschafft a sinn dunn heemgefuer. Haut ass dat net méi onbedéngt de Fall. Si bleiwen iwwert dem Weekend hei a besetzen méi Parkplaze wéi fréier", mengt den Arthur. Virun 20 Joer sinn déi meescht Camionen nach aus Spunien, Italien an Irland komm. Der fënnt een haut bal keng méi.Zanter Jore gëtt dee gréisste Gewënn net méi op der Pompel gemaach. De Shop mat senge sëllechen Artikelen bréngt dee gréissten Ëmsaz. An der Moyenne huet de Client hei eng Auswiel tëschent 180 verschiddenen Marken un Tubak an Zigaretten. Een enormt Sortiment. Dat muss natierlech och gefiddert ginn."Hei ass d'Mauer, wou mir d'Zigaretten, déi mir verkafen, stockéieren. Déi eng Säit stinn d'Këschten an déi aner Säit ass d'Mauer, un där mir eis an de Keesen direkt un Zigarette-Päck oder Staangen zerwéieren" erkläert eng Employée, "Mir raumen alles de Marken no."Ee vun den Haaptgrënn, woufir souvill Tubak an Alkohol verkaaft gëtt, ass de Präis. Zu Lëtzebuerg kascht ee Pak Zigaretten am Duerchschnëtt 4.90 Euro. Dat sinn ronn 25 Prozent manner wei an eise Nopeschlänner. Dacks lount sech also de Stopp op der Tankstell. An dat net just wéinst dem gënschtege Bensin an Tubak. "Mir verkafen iwwer 10.000 Fläschen d'Joer an iwwer 180.00 Red-Bull-Fläschen", seet den Arthur.Nodeems ee sech duerch dat enormt Sortiment un Zigaretten, Alkohol a Kaffi gekämpft huet, bleift natierlech net méi alt ze vill Zäit. Dann heescht et séier, nach eppes z'iesse mathuelen. D'Preparatioun vun de Sandwichen fänkt un 7 Auer moies un. Mir maachen eng 30 vun allen Zorten, waarm a kal. Iwwer 3.000 Bréidercher ginn hei un engem Duerchschnëttsdag verkaaft. Am Summer kann déi Zuel bis op iwwer 10.000 wuessen. Eng logistesch Erausfuerderung.D’Quantitéiten, déi fir den alldeegleche Betrib gebraucht ginn, sinn enorm. Iwwer 10 Millioune Liter Bensin, tonneweis Tubak an 10.000 Liter Alkohol a Kaffi ginn hei verkaaft. Alles dat mécht d’Tankstell nieft der A3 Richtung Frankräich zu eng vun deene gréissten an Europa.