Auto: Am meeschte gelies

Dorun erënnert d'Sécurité routière an engem Communiqué um Méindeg.



Sécurité Routière informiert ...

Licht- und Reifenkontrolle ab dem 16. Oktober



Herbstanfang: höchste Zeit die Fahrzeuge auf die schlechte Jahreszeit vorzubereiten. Von Mitte Oktober bis Mitte November können Sie dies tun im Rahmen der traditionellen Licht- und Reifenkontrolle.

Die Bereifung



Alle Räder an Personenkraftwagen oder Lieferwagen müssen mit Reifen des gleichen Typs (Sommer, Winter, Ganzjahresreifen) und der gleichen Struktur: Radial-, oder Diagonalreifen ausgerüstet sein.



Seit Oktober 2012 gilt eine neue Winterreifenregelung: bei winterlichen Straßenverhältnissen (Glatteis, Schnee, Schneematsch ...), müssen Fahrzeuge mit Winterreifen oder "Allwetterreifen" ausgerüstet sein. Diese Reifen tragen die Aufschrift «M.S.», «M+S» oder «M&S». Auch können sie zusätzlich mit einem alpinen Symbol (Bergspitze mit Schneeflocke) versehen sein.



Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe ist 1,6 mm.



Die Sécurité Routière rät allerdings bei den Winter- und Allwetterreifen auf eine Mindestprofiltiefe von 4 mm zu achten.

Kontrollieren Sie regelmäßig den Reifendruck (im kalten Zustand) mindestens einmal im Monat und vor jeder längeren Fahrt.



Das Alter des Reifens



Der Gummi eines Reifens wird mit dem Alter härter; die Haftung des Reifens wird dadurch reduziert.



Benutzen Sie keine Reifen, die älter als 6 Jahre sind. Die vierstellige Zahl hinter der Kennzeichnung DOT auf den Reifenflanken zeigt das Herstellungsdatum an.(z:B. 1815 = 18. Woche 2015)



Selbst wenn der Reifen nicht benutzt wird, verschlechtert sich seine Qualität.



Sehen und gesehen werden



Dazu gehören defektfreie und saubere Leuchten.



Dazu gehören aber auch einwandfreie Wischerblätter, die keine Schlieren hinterlassen. Saubere Fenster vermindern die Verblendungsgefahr.

Vom 16. Oktober bis 18. November werden in den Werkstätten, bei den Kontrollstationen in Sandweiler, Esch/Alzette und Wilwerwiltz sowie beim Automobile-Club Reifen und Beleuchtung überprüft. Der einwandfreie Zustand wird mit dem Kontrollzertifikat bestätigt.



Achtung :



Auch während dieser Präventionskampagne der Sécurité Routière wird die Polizei schadhafte oder nicht vorschriftsmäßige Bereifung gebührenpflichtig verwarnen.



Bei fehlerhafter Beleuchtung allerdings wird während dieser Zeit – und bis Ende November - eine mündliche Verwarnung sowie eine Vorladung aufs Polizeikommissariat erteilt, und somit die Möglichkeit, den Mangel binnen 3 Tagen zu beheben.



La Sécurité Routière informe ...

Contrôle de l'éclairage et des pneus à partir du 16 octobre 2017

En ce début d'automne c'est le moment de préparer les véhicules à la mauvaise saison. De la mi-octobre à la mi-novembre, vous pouvez le faire dans le cadre de la campagne de l'éclairage et du pneu.

Les pneus :



Tous les pneus montés sur une voiture ou camionnette doivent être de même type (été, hiver) et avoir la même structure, radiale ou diagonale.

Depuis octobre 2012, il est obligatoire de rouler en pneus hiver ou pneus toutes saisons en cas de conditions hivernales (neige, verglas ...)



Le profil minimum prescrit par la loi est de 1,6 mm. La Sécurité Routière recommande par contre de veiller à un profil supérieur à 4 mm pour les pneus hiver ou toutes saisons.



Contrôlez régulièrement la pression des pneus à l'état froid (au moins une fois par mois et avant chaque long trajet).

L'âge du pneu



La gomme du pneu durcit avec l'âge et l'adhérence du pneu au sol en souffre.



Evitez absolument d'utiliser des pneus âgés de plus de 6 ans. L'indication DOT suivie d'un nombre à 4 chiffres sur le flan du pneu indique la date de fabrication du pneu. (p.ex. 1815 = semaine 18 de l'année 2015)



La qualité d'un pneu se dégrade même si le pneu n'est pas utilisé.

Voir et être vu



Pour bien voir et être bien vu il faut veiller au bon fonctionnement des feux ainsi qu'à leur propreté.



De même est-ce important de veiller à la bonne qualité des essuie-glaces pour garantir des vitres propres et éviter l'éblouissement.

Du 16 octobre au 18 novembre, vous pouvez faire contrôler les feux et les pneus de votre véhicule dans les garages, dans les stations de contrôle technique Sandweiler, Esch/Alzette, Wilwerwiltz ainsi qu'auprès de l'Automobile Club. L'état impeccable est certifié avec une vignette de contrôle.

Attention :

Durant cette campagne de prévention de La Sécurité Routière, la Police Grand-Ducale verbalisera tout conducteur dont les pneumatiques ne sont pas conformes à la législation.



En ce qui concerne l'éclairage, la Police Grand-Ducale émettra durant la campagne – et jusque fin novembre - des convocations aux conducteurs en infraction avec le Code de la Route afin qu'ils puissent se mettre en conformité avec la législation dans les 3 jours.