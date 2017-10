Rettungsgaass a Vitess-Limitatiounen (1) / Rep. Eric Ewald



An Däitschland sinn am Oktober vill méi héich Geldstrofen a Kraaft getruede fir Chauffeuren, déi am Fall vun engem Accident eng Rettungsgaass blockéieren oder net richteg forméieren. Donieft hat de Radio 100,7 en Donneschde gemellt, dass iwwer eng Vitess-Limitatioun op eisen Autobunnen, an de Spëtzestonnen, géif nogeduecht ginn.

Dem soziokulturelle Radio no géife Ponts&Chaussées de Moment eng Analys maachen, fir d'maximal Vitess op den Autobunnen an an de Spëtzestonnen eventuell erofzesetzen, fir méi Sécherheet a manner Stau. D'Argument wär, dass, wa manner séier gefuer gëtt, och manner op de Gas gedréckt an nees gebremst gëtt, wat zu méi Fluiditéit féiere géif.

Mir sinn absolut fir e flëssegen Trafic an domat och fir sou eng Limitatioun, betount de Paul Hammelmann.

Obwuel fir d'Sécurité Routière d'Nationalstroossen an deem Zesummenhank d'Prioritéit hunn, wär eng Limitatioun op den Autobunnen awer och gutt, fir d'Staue manner schlëmm ze maachen. Wéi wäit sollt een dann erofgoen? Fir de Paul Hammelmann wär eng Limitatioun am ganze Land op 110 km/h eng gutt Léisung, da missten och keng nei Schëlter opgestallt ginn, mä et misst een et just am Gesetzestext festhalen.

Iwwerdeems een d'Vitess op de Nationalle vun 90 op 80 sollt reduzéieren.





Rettungsgaass a Vitess-Limitatiounen (2) / Rep. Eric Ewald



Am Zesummenhank mat den zolitte Staue vun der leschter Woch op eisen Autobunnen, hat op d'mannst ee Protex-Corps drop higewisen, dass een net séier op d'Onglécksplaz koum, well d'Rettungsgaass net richteg forméiert gi war. Bei eisen däitschen Nopere gëllen an deem Fall neierdéngs Geldstrofe vu bis zu 320 € an e Mount Fuerverbuet.

Mir sinn eis scho bewosst, dass dat e Problem duerstellt, seet de President vun der Sécurité Routière. Méi héich Strofe spillen awer wuel kaum, well d'Police keng Zäit huet fir ze protokolléieren a genuch mam Accident ze dinn huet. De Paul Hammelmann géing et besser fannen, d'Informatioun, wat d'Rettungsgaass ubelaangt, méi ze thematiséieren. D'Leit missten ëmmer nees drop opmierksam gemaach ginn.

D'virgesinne Strofe si fir de Paul Hammelmann héich genuch, an awer kéint ee senger Meenung no vläicht eng Kéier en Exempel statuéieren, fir dass d'Leit mierken, wat se riskéieren. Well de Message vun deene viregte wuel net ganz ukoum ass, sollt ee villméi d'Campagne Rettungsgaasse widderhuelen.