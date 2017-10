Alkohol um Steier: Wéi gutt fiert een nach mat 0,5 Promill? (25.10.2017) Den 23. September war e schwaarze Weekend op eise Stroossen. Bei zwee Accidenter sinn dräi Leit gestuerwen. All Kéier soll Alkohol am Spill gewiescht sinn.

Zanter 26 Joer sëtzt de Philippe Faber am Rollstull. Also praktesch säi ganzt Liewen laang. Schold drun ass e schwéieren Autos-Accident, wou Alkohol mat am Spill war. Erënnere kann de Philippe sech net un den Dag, dee säi Liewen verännert huet. Hie war nach e Bëbee an mat senger Mamm am Auto ënnerwee, wéi et geschitt ass. Vum Chauffer huet de Philippe ni méi eppes héieren. An och wann en haut säi Liewen net vu senger Behënnerung bestëmmen léisst, goufen et vill Momenter, wou hie rosen war op de Chauffer.Mee wéi vill Alkohol muss een drénken, bis dass et d’Fuerverhalen beaflosst? Dat testen fir eis d’Liz an de Felix, zwee jonk RTL-Journalisten, déi sech am Numm vun der Wëssenschaft wäerten volllafe loossen. An 3 Übungen iwwerpréiwen mir hir Präzisioun an Reaktiounszäit – fir d’éischt am niichteren Zoustand, an dann alkoholiséiert.Bei engem fettegen Iessen gi mer dem Felix a Liz ze drénken. An no kuerzer Zäit mierkt ee schonn, dass déi Zwee ëmmer méi entspaant ginn. Allen zwee leie bei iwwer engem Promill. Zur Erënnerung: mat 1,2 Promill ass de Führerschäin fort, wann ee vun der Police gepëtzt gëtt. Mee fir eisen Test zu Kolmer Bierg sinn et déi perfekt Konditiounen! Fir d’éischt steet de Slalom un. Allen zwee fueren méi séier an d’Übung eran wéi am niichteren Zoustand – a se kommen an d’Rutschen.A Feeler op der Strooss geschéien dacks – mol mat méi, a mol mat manner schlëmme Konsequenzen. Déi lescht Wochen awer wier d’Situatioun dramatesch gewiescht, seet de President vun der Sécurité Routière Paul Hammelmann. Zanter méi wéi 15 Joer versicht d’Sécurité Routière, mat Campagnen d’Leit ze responsabiliséieren. De Message ass kloer: deen dee fiert, drénkt net. Den Alkohol verbidden wier an eiser Gesellschaft keng realistesch Léisung. Et misst ee méi op Kontrollen setzen, déi vill méi heefeg an manner opwenneg missten gemaach ginn.Den Alkoholafloss hänkt effektiv vu verschiddene Facteuren of, wéi z.B. Alter, Geschlecht oder Gewiicht. Alles an allem hu sech eis Fräiwëlleger deen Owend awer gutt ageschat. A fir dass eisen Testpersounen näischt geschitt, hu mir se natierlech, wéi et sech gehéiert sécher heembruecht.Zréck bei de Philippe Faber. Och hie fiert Auto – a ka just de Kapp rëselen, wa sech Leit ënner Alkoholafloss hannert d’Steier setzen. An och wann den Accident e Risen-Afloss op säin Liewen huet, léisst en et sech net verdierwen. E mécht Sport, huet eng Aarbecht, baut en Haus a mécht och soss alles, wat aner Leit och maachen, eben just am Rollstull.Bleift trotzdem ze hoffen, dass an Zukunft méi Leit nom drénken d’Fangere vum Autoschlëssel loossen. A vläit gëtt et iergendwann selbstverständlech, dass deen dee fiert, net drénkt.