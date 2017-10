X

E Foussgänger-Führerschäin fir d'Schüler vu Maacher (27.10.2017) D'Sécherheet op der Strooss ass liewenswichteg fir jiddereen, deen am Stroosseverkéier ënnerwee ass. An do kann ee scho fréi ufänken.

An deem Sënn kruten e Freideg de Moie Schüler aus dem éischte Schouljoer zu Gréiwemaacher hire Foussgänger-Führerschäin.Dës Kanner aus dem éischte Schouljoer wëssen elo, wéi een dat mécht, fir sécher iwwer d'Strooss ze kommen.A well si dat esou gutt gemaach hunn, krute si vum Buergermeeschter a Präsenz vum Schäfferot hire perséinleche Foussgänger-Führerschäin iwwerreecht.An enger parlamentarescher Ufro vu en Donneschdeg froen de Max Hahn an de Claude Lamberty ob d'Zuel vun den Accidenter, wou d'Foussgänger dra verwéckelt gewiescht wären, an d'Luucht gaange wär. D'Auswärtiges Amt hätt am September déi däitsch Touristen iwwert deen héijen Taux un Accidenter mat Foussgänger hei am Land opmierksam gemaach. Op Nofro hi krute mir gesot, dass d'Zuel vun de Stroossevictimmen am éischte Semester par rapport zu 2016 ëm 21 Prozent zeréckgaangen ass.An de nächsten Deeg gëtt och eng Campagne gestart fir Foussgänger a Vëlosfuerer ze sensibiliséieren, fir sech siichtbar ze maachen duerch hell Kleeder a Reflekteren op der Kleedung.Zu Hawaii gëtt een iwwregens an Zukunft bestrooft, wann een iwwer d'Strooss geet an op säin Handy oder ähnlech Geräter kuckt. Bis zu 99 Dollar riskéiert een dann ze bezuelen. Hätte si e Foussgänger-Führerschäin, wéi dës Kanner hei gemaach, géife si dee verléieren.