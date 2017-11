Mä féiert do wierklech kee Wee dolaanscht? Ech hu mech schlau gemaach, ob een eleng op d’Gléck vertraue muss. Ass et wierklech esou einfach? Oder muss ee vläicht op mi onkonventionell Methoden zréckgräifen?

Journalistin op der Sich no enger Parkplaz

Mäin Zil: Dem éiwege Sichen en Enn bereeden. Meng éischt Ulafsplaz: Google. Wat ech relativ einfach séier fanne, sinn Informatiounen iwwer Parkhaiser, wou se sinn, wéi vill se kaschten a wéi vill Plazen nach fräi sinn. Mä sinn déi Angaben och zouverlässeg? Tout en plus kann een hei ëmmer just kuerzfristeg deen Ament kucken, wou ee grad parke wëll. Wann een da gesäit, dass keng Plaze mi fräi sinn, spuert ee sech zwar d’Ofklappere vun de Parkhaiser, mä wierklech gehollef ass domatter och net.Zréck um Büro fannen ech do awer dëse Site.Do kléngt op d'mannst d’Iwwerschrëft scho mol villverspriechend. Wéi sënnvoll déi Funktioun ass, muss wuel jidderee fir sech wëssen. Mä den Hoken: ech fanne keng Parkplazen. Egal wéien Datum, Zäitraum a wéi eng Plaz ech probéieren, d’Sichmaschinn späizt näischt aus - et wier jo och ze schéin gewiescht. Dat funktionéiert natierlech just, wa bis genuch Parkplazen ugebuede ginn – déi Zäit a Gedold hunn ech elo net.Dofir e leschten – naja – onkonventionelle Versuch.Jo, ech ginn et zou, et ass net ganz realistesch, dass een effektiv an dee Fall kënnt, mä et kann ee jo probéieren, ob een domatter duerchkomme géing. Wéi laang kritt een eng Parkplaz esou reservéiert? Esoulaang d’Isabelle mam Schëld op der Parkplaz steet, schéngt dat op d'mannst gutt ze klappen. D’Autoe fuere laanscht an akzeptéieren dëst anscheinend als e legitime Wee, sech eng Parkplaz ze reservéieren.Mä wéi gesäit et aus, wann d’Isabelle d’Schëld eleng zréckléisst? Mir zéien den Test iwwert eng hallef Stonn duerch, Zäit genuch fir vum Kierchbierg bis an den Zentrum ze fueren. Mä bis op eng kuerz interesséiert Nofro, kritt d’Isabelle mir d’Parkplaz ouni Problem fräigehalen.Dass dat net wierklech d’Léisung ka sinn ass kloer, ech wäert fir d’Zukunft wuel erëm esou wäit et geet op en Auto an der Stad verzichten oder eben op mäi Gléck vertrauen, well d’Klenggeld fir mir eng Parkplaz ze kafen, hunn ech definitiv net.[commebts]