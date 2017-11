© Jeannot Boesen / RTL.lu

De Jeannot Boesen mat engem Réckbléck iwwer e legendären Auto.

Am August 1968 huet d‘Ford Motor Company, als Nofolger vum Anglia ënnert dem Motto “Familljewon a sportleche Flitzer” di éischt Escort-Generatioun presentéiert, mä schonn de 17. November 1967 goung d'Aarbecht um éischten Escort zu Halewood un den Depart. Säi schmuele Kühlergrill, dee sech ronderëm d’Luuchte schwéngt, gëtt him spéider den Numm "Hundeknochen".

Den Escort gouf vun 1968 bis 1975 zu Saarlouis (D), zu Genk (B), Port Elisabeth (ZA), Cork (IRL) an zu Halewood (GB) gebaut. D’Englänner hu scho fréi gewisen, datt zwou Séilen am Escort geschlummert hunn. D’Familljekutsche kruten 1.1 an 1.3 Liter Véierzylinder-Motore mat enger Leeschtung vu 40 bis 64 PS. D’Sportsversioune mat hiren onendleche Kraaftreservë kruten 1.6 an 2.0 Liter Moteuren mat 86 bis 125 PS an der Stroosseversioun. 1970 war e wichtegt Joer fir d’Ford Motor Company an England. Et war d’Joer wou d’Advanced Vehicle Operations (AVO) an d’Abteilung Ford Rallye Sport (RS) sech zesumme gedoen hunn an eng sëlleche „Performance Escorts“ ënner d’Leit bruecht hunn.



Treffen zu Saarlouis © Jeannot Boesen / RTL.lu

D’Motorsportsversiounen an England goufen et schonn op Basis vum Virgänger Cortina, wou zesumme mat Lotus erfollegräich geschafft gouf. 1967 goufen zu Boreham, dem Sëtz vun der Ford Motorsport Abteilung, 25 Exemplairen vum Escort Twincam mam Lotus-Moteur gebaut. D'Serieproduktioun gouf gläich drop op Halewood verluecht. Den Ursprongsmodell gouf an e puer Punkte modifizéiert. De viichten Triangel gouf verstäerkt, esou och d’Fiederen an d’Bremsen souwéi d’Boîte an di hënnescht Achs. D’Rieder goufe méi breet an aus de véiereckege Luuchte goufe Ronner. Den Twincam hat grousse Succès beim Publikum, wéinst senge Victoiren am Rallyesport. Bis 1971 gouf den Twincam iwwer speziell RS-Händler verkaf a Ford gouf ganz schnell kloer, datt si en eegenen Moteur fir am Rennsport brauchen. Dat war d’Gebuert vum RS1600 mat sengem 16-Ventiller Cosworth BDA-Motor, deen Hoffnung fir d'Zukunft bruecht huet.



Ford Escort Twincam mat Lotus-Motor © Jeannot Boesen / RTL.lu

Den éischten RS1600 gouf zesumme mam leschten Twincam zu Halewood gebaut, bis d’Produktioun am Mee 1971 agestallt gouf. Den RS1600 gouf vun 1971 bis 1974 net nëmmen iwwer d’Schotterpisten gejot, ma och mat vill Succès op de Circuiten agesat.

Gläichzäiteg zu de staarke BDA-Modeller ass 1970 en douce Verwandten op der britescher Insel opgedaucht: Den Escort Mexico MKI. Fir den Auto méi alldagstauglech a méi bëlleg ze maachen, mä trotzdeem nach genuch Leeschtung ze hunn, huet Ford sech entscheet de staarke BDA-Motor duerch den 1.6 Liter Kent-Motor mat Ventilstousshiewelen an 8 Ventiller anzebauen. De selwechte Motor gouf bei der 16.000 km laanger Rallye London – Mexico agesat. Nieft der éischter Plaz koumen d’Escorten och nach op di 3., 5., 6. An 8. Plaz. No der Rallye huet de Chef vun AVO, de Stuart Turner gesot: „De Motor ass bommesécher“. Ford huet den Erfolleg genotzt an huet am November 1970 den Escort Mexico virgestallt, deen e grousse Succès hat bei de Privatleit a bei de Renn-Teams.



1972er Ford Escort Mexico MKI © Jeannot Boesen / RTL.lu

1973 koum nach e Modell bei d'Performance-Escorts derbäi, an zwar ass dat den RS2000 MKI. Di éischt 2'000 Autoen goufen an England gebaut a knapp 3'000 Autoe koumen zu Saarlouis vum Band. Den 2.0 OHC-Moteur huet eng ueweleiend Nockewell a kënnt op 100 PS. Fir datt de Moteur an d’Karosserie erapasst, krut hien en elektresche Lüfter, en neie Cartère aus Aluminium an eng nei Alu-Glack fir un d’Boîte. Vis-à-vis vun den normalen Escorte krut hien och nach e verstäerkte Fuerwierk, eng méi déif geluechte Karosserie, en negative Stuerz op der viischter Achs a verstäerkte Fiederen. Zousätzlech krut hien och nach RS-Felgen aus Aluminium. Mat dem deemoleg presentéierten Tuning-Kit koum ee locker op 133 PS, wat fir Privatfuerer schonn net schlecht war an et huet ee séier gemierkt... den Escort-Stär ass am Rennsporthimmel opgaangen!



1973er Ford Escort RS2000 © Jeannot Boesen / RTL.lu

Den Escort MKI huet sëlleche Rallyen a Circuite mat Bravour gemeeschtert an esou munch Victoire a säi Palmarès geschriwwen, an dat europawäit. Souguer haut nach, 50 Joer no senger Gebuert, wënnt hie bei Slalomen, Biergcoursse seng Klass, oder bei klassesche Rallyen de General, a wäert domat fir éiweg an de Motorsport-Geschichtsbicher mat virbäi stoen.

Haut gëtt et weltwäit iwwer 300 Ford Escort Clibb, wou een den „Hundeknochen“ nach am original Zoustand oder awer och mat modernster Technik an allen erdenkleche Faarwen a Versioune fënnt. All Joers treffe sech Dausende vu Membere queesch duerch Europa fir hier Bijouen ze weisen an iwwert di Dausende vu Stonnen ze schwätzen, déi gebraucht goufe fir des Legende weider existéieren ze loossen. De Räichtum un Iddien ass ëmmer nees erstaunlech, ënnert dem Motto: „I like the rest but my FORD is best“. Vill Spaass mat de Fotoen.

Text & Fotoen: Jeannot Boesen