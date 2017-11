Autoe mat manner CO2-Emissiounen (08.11.2017) Elo wou driwwer diskutéiert gëtt, wéi mir eis Loft méi propper kréien, wieren d'Virschléi vun der Komissioun ee katastrophaalt Signal.

CO2-Emissiounen - vum Frank Elsen



D'Ofgaser aus den Auspuffen, ee vun den Haaptveruersacher vu schiedlechen CO2-Emissiounen. Elo seet d'EU-Kommissioun, dass nei Autoe bis d'Joer 2025, 15% manner CO2 sollen ausstoussen, bis d'2030, 30%."D'Kommissioun hat Intern selwer Etüden, déi gewisen hunn, dass Europa op d'mannst 60% bei den Autoe misst erofgoen. Si maachen der elo 30%. Wat den Här Juncker elo a Saache vu Klimaschutz virgeluecht huet, ass immens enttäuschend," sou de Claude Turmes.Zwar si Strofe virgesinn, fir deen dee sech net drun hält, mä déi si lächerlech, soen déi Gréng. "Déi Strofe sinn zwar haart, awer den Drock op d'Automobilisten ass esou mëll, dass am Endeffekt wahrscheinlech ni eng Strof wäert fälleg ginn," mengt de gréngen Europadeputéierten.Och a Saachen E-Mobilitéit setzt d'Kommissioun sech nei Ziler, bis 2030 sollen 30% Elektroautoen um Marché sinn. Duerfir gëtt et, fir d'CO2-Ziler, Bonuspunkte fir d'Autoskonzerner, wa bis 2015 méi wéi 15% a bis 2030 méi wéi 30% vun hire Venten emissiounsaarm Gefierer sinn."Europa ass net um richtege Wee," mengt de Miguel Arias Cañete, EU-Kommissar fir Klimaschutz, "Am Moment mécht d'Vente vun den Elektro-Autoen nëmmen 1% aus. De Konsument huet de Choix tëschent 6 verschidde Modeller. An Asien sinn et der iwwer 400."Effektiv verpasst Europa hei komplett den Uschloss, mä déi néi Reegelung hëlleft do näischt, seet de Claude Turmes, hei hätt ee misse mat feste Quote fueren: "Tesla baut attraktiv Autoen. D'Chinese gi massiv a Richtung Elekto-Autoen, well et do an a Kalifornien eng Quote gëtt fir esou Autoen. Elo schléit den Här Juncker eng ridicule niddreg Quote vu 15% am neie Verkaf bis 2025 vir an domat hofft hien, dass d'europäesch Autosindustrie viru kënnt. Dat kann net klappen."Fir d’Paräisser Klimaziler ze erreechen, missten op d'mannst 60% CO2-Emissiounen reduzéiert ginn, esou nach de Claude Turmes.