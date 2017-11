© RTL Archivbild

D'Zuel vun den Doudesaffer op der Strooss ass déi lescht Joren hei zu Lëtzebuerg liicht erofgaangen. D'lescht Joer loung e bei 32 Affer.





De Raymond Schintgen am Interview mam Nadine Gautier



Alkohol an ze héich Vitesse sinn dacks d'Grënn fir uerg Accidenter. Ma net nëmmen. Eng ganz grouss Roll spillt och den Handy. Vill Automobiliste wëllen op deen awer net verzichten. Hei misst un de Strofen geschrauft ginn. Déi misste méi héich sinn, wéi just 145 Euro, mengt de Raymond Schintgen, President vun der AVR, deen e Samschdeg de Mëtteg eng Ried am Kader vum internationalen Dag vun den Affer vu Stroossenaccidenter hält.Punkto Alkohol, do kann een iwwert eng Null-Promill-Grenz nodenken. Dacks nämlech gëtt ee méi kéng, wann ee gedronk huet, an deemno geet dat da mat der Vitesse Hand an Hand. De Parquet géif mat senger Annonce méi Alkoholskontrollen wëllen ze maachen, ee richtegt Signal senden. Och de Minister géif mat sengen onpopuläre Mesuren an deem Beräich richteg agéieren.Wat allerdéngs Beem an d'Leitplanken ugeet, gëtt et nach Nohuelbedarf, mä och do géif esou lues eppes geschéien.