Wéi schlëmm ass de Schoultrajet wierklech? (22.11.2017) Stress, Verkéierschaos, Hektik – fir vill Leit gehéiert dat moies dozou. Och fir Schüler, déi dowéinst dacks ze spéit kommen.

© RTL Télé Lëtzebuerg

© RTL Télé Lëtzebuerg

© RTL Télé Lëtzebuerg

Dem Kelly Leandro säin Dag fänkt fréi un. All Moie steet d'Schülerin um 5.45 Auer op fir an d’Schoul ze goen. Haut begleede mir hatt op sengem Schoulwee – eng Streck vun 30 Kilometer, fir déi ee mam Auto an ouni Stau maximal eng hallef Stonn brauch. D’Kelly dogéint verbréngt insgesamt 3 an eng hallef Stonn am ëffentlechen Transport. 1 Stonn an 30 Minutte fir dohinner a bis zu 2 Stonne fir zréck.D'Kelly Leandro ass um Lampertsbierg am Lycée. All Woch kënnt d'Schülerin 3 bis 4 Mol eng 5 bis 15 Minutten ze spéit an d'Schoul. Vu Colmer-Bierg bis op Miersch, vu Miersch bis op d’Gare an der Stad a vun do aus op de Lampertsbierg geet den Trajet. Normalerweis benotzt d’Kelly kee Schoultransport méi. Fir RTL mécht hatt awer eng Ausnahm, fir ze weisen firwat dat sou ass.Am Transportministère wier ee sech bewosst, dass Lëtzebuerg e grousse Verkéiersproblem huet, virun allem rondrëm d’Stad. Doduerch, dass an de leschte Joeren ëmmer méi Aarbechtsplazen an der Stad geschaf gi sinn, huet de Verkéier immens zougeholl. Dobäi kënnt déi héich Konzentratioun u Schoulen op verschiddene Plazen, notamment um Lampertsbierg. Verkéierstechnesch hätt een dem Transportminister François Bausch no zu Lëtzebuerg ze laang gewaart an elo hätt een e Retard vun 10 bis 15 Joer. Et géing een deen elo mat risege Schrëtt versichen opzehuelen, mä et misst een um Niveau vum Ophuelen an Investéieren an Infrastrukturen awer och de Wuesstemsmodell a Fro stellen, sou den Transportminister.3,7 Milliarden Euro gi vun 2013 bis 2023 investéiert, fir d’Verkéiersnetz auszebauen. Wat de Problem vun de Schülerbusse betrëfft, an domadder och de Retard vun de Jonken am Lycée, do géifen et zwou aner Léisunge ginn. Déi eng Méiglechkeet wäre méi flexibel Horairen an déi aner Méiglechkeet wär, datt déi Jonk, wann et méiglech ass, an hirer Géigend an d'Schoul ginn.Ganz esou einfach wier et awer net, kréie mer am Educatiounsministère gesot. Um Lampertsbierg wéilt een d’Schoulcoursen zwar zäitversat an e bëssi méi spéit ufänken loossen, mee vill wier do net ze maachen.An dass verschidde Schüler méi wäit Weeër zeréckleeë mussen, hätt eise Schoulsystem schonn ëmmer geprägt. D’Lycée de Proximité wieren do och net déi ultimativ Léisung. Verschidden Ausbildunge kéint een aus diverse Grënn ebe just ee Mol am Land ubidden. Bei de Lycéeën, déi eng Offre unique ubidden, geet een dofir op de Wee Internater unzebidden, sou de Lex Folscheid vum Educatiounsministere.Eng Verbesserung vun der aktueller Situatioun erwaart ee sech mam Tram a Funiculaire. Elo mussen d’Schüler sech awer nach op Zuch a Bus verloossen, sou wéi d’Kelly Leandro. Déi jonk Schülerin kënnt regelméisseg ze spéit an de Cours, d’Proffe géingen awer mat Verständnis reagéieren.D’Proffen a Schüler mussen awer net nëmmen um Lampertsbierg Gedold matbréngen. Och op anere Plazen am Land klappt dat mam Schülertransport net ëmmer sou richteg, wéi zum Beispill um Campus Geesseknäppchen.Am Athénée ass den Direkter Jos Salentiny aktiv ginn an huet sech bei den zoustännege Plaze beschwéiert, well verschidde Busse regelméisseg Verspéidungen haten. Virun allem eng Linn vu Leideleng huet Problemer bereet.An et ass effektiv drop reagéiert ginn: vum 10. Dezember u sollen déi betraffe Linnen 10 Minutten éischter fueren. Wéinst der Prüfungszäit gouf den Datum awer souguer no vir verluecht op de 6. November. An zanterhier klappt et.Heiansdo géif et awer och un de Schüler hänken an net um Transport, sou de Jos Salentiny. An deene Fäll géing een de Jonken un d'Häerz leeën e Bus éischter ze huelen. Fir d’Kelly Leandro géing et net a Fro kommen de Bus an den Zuch nach méi fréi ze huelen.Endspurt: um 7.35 Auer huelen mir mam Kelly de Schoulbus 950 bis bei de Lycée Robert Schuman. Dem Plang no, misste mir a just 8 Minutten ukommen. Um 7.54 Auer si mir awer nach ëmmer net do. D’Coursen am Lycée fänken a genee enger Minutt un.Um 8.04 Auer hu mir eis Schlussdestinatioun erreecht, ronn 10 Minutten ze spéit.Eng laangfristeg Léisung, a vläit déi eenzeg, fir d’Situatioun um Lampertsbierg ze entschäerfen ass scho geplangt: 2 Lycéeën, de Lycée Michel Lucius an den LTC, sollen an Zukunft plënneren. Bis et awer sou wäit ass, mussen d’Schüler sech wuel nach e puer Joer duerch de Verkéierschaos schloen.