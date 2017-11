Am Infrastrukturministère denkt een driwwer no, nom Ausbau vun der A3 op 3 Spuren, déi drëtt Spur fir Fuergemeinschaften a Busser ze reservéieren.

Wann d'Erweiderung vun der Diddelenger A3 op 2x3 Spure Mëtt bis Enn vun den 2020er Jore soll ofgeschloss sinn, da kéint no de Virstellunge vum Infrastrukturminister François Bausch sinn, dass di 3. Spur fir d'Fuergemeinschaften an d'Busser wäert reservéiert sinn... op d'mannst emol während de Spëtzenzäiten.







Ähnlech Iwwerleeunge géif et och gi fir op der Areler A6 d'Standspur fir dësen Zweck ze benotzen. Den Ausbau vun der A3 wäert sech iwwer 7 Joer hinzéien, den normalen Trafic soll an der Zäit esou wéineg wéi méiglech beaflosst ginn.

Virun 2019 wäert wuel net mam Chantier kënnen ugefaange ginn, de ganze Projet soll 350 Milliounen Euro kaschten.