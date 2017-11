Et gehéiert antëscht scho bal zum alldeegleche Stau dozou: Automobilisten, déi een hannert deem aneren iwwer laang Distanzen op der Pannespuer vun der Autobunn stinn, fir iergend eng Kéier an der nächster Bretelle ofzebéien. E geféierleche Manöver, deem dem Code la route no och guer net erlaabt ass. Der Police ass de Problem bekannt. Vill maachen, ka se am Stau oder bei Accidenter awer dacks net.





Op der Pannespur am Stau / Reportage Claude Zeimetz



D'Autobunnsbréck um Waldhaff oder den Tunnel virun Rondpoint Irgäertchen sinn nëmmen zwee Beispiller fir dat geféierlecht Verhalen, dat zanter Méint, a besonnesch an der Lescht, wéi et schéngt, ëmmer méi agerass ass. D'Automobiliste reie sech an de Spëtzenzäite scho wäit virun der Sortie op der Pannespuer an, fir duerno erauszefueren. Deejéinegen, dee sech net brav hannen an d'Schlaang stellt, kritt geblénkt, getut a gëtt och emol gär "Schëmmel a Bless" vernannt.Dobäi wier de Fall ganz kloer. Ausser bei enger Pann, huet dem Artikel 156 vum aktuelle Code de la route no, keen Auto eppes op der Pannespuer verluer. Den Directeur adjoint vun der Police de la route, de Laurent Lentz, betount, de Code de la route gesäit net vir, dass ee jeemools eng Kéier iwwert d'Pannespur fiert, ausser am Fall vun enger Urgence.D'Theorie ass also kloer, d'Praxis awer gesäit anescht aus. De Policechef confirméiert, datt den Trafic an de leschte puer Wochen effektiv nach zougeholl huet. Wat méi Leit op de Stroosse fueren, wat méi Infraktioune geschéie géifen. De Problem vun deem grousse Volume am Trafic och op anere Plazen ass der Police bekannt. Dat féiert natierlech dozou, dass vill Leit mengen, dass et besser wier, sech op d'Pannespur ze stellen fir op eng Sortie ze kommen. D'Police kann do just de Rappel maachen, sech un de Code de la route ze halen.D'Police géif an de concernéierte Beräicher och kontrolléieren, seet de Laurent Lentz. Leit géifen opgeschriwwen, mä wann e Stau ass, huet dee jo och meeschtens e Grond an do ginn et aner Prioritéiten.Opgeschriwwe goufen dann awer vill Automobilisten, déi op der Pannespur stoungen. Zuelen hat den Directeur adjoint vun der Police de la route keng. Dobäi géifen der wuel ganz séier ganz vill zesummekommen.