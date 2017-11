D'Ausschreiwungen sinn antëscht ofgeschloss. D'Aarbechte missten an den nächste Méint ugoen. E Chantier hätt natierlech ëmmer en Afloss op de Verkéier. Dat weess och de gréngen Transportminister, deen hofft, datt de Schantjen sou gutt leeft wéi den Ëmbau vum Rond-point Serra.



D'Spuren awer solle während den Aarbechten opbleiwen an et gëtt deelweis op zwou Schichte geschafft. D'Aarbechte limitéiere sech awer net nëmmen op d'Ëmbauaarbechten vun de Spuren, esou de François Bausch.

Et geet Richtung Echangeur, iwwer deen d'Camionen een direkten Accès vun der Autobunn un de Logistik-Zenter kréie sollen. Zesumme mat de Betriber soll dann och no engem allgemenge Verkéierskonzept, fir Industriezon zu Konter ausgeschafft ginn, fir d'Salariéë méi op den ëffentlechen Transport ze kréien.



An där Zon wieren d'Betriber vill gewuess an de Camionsverkéier hätt enorm zougeholl, ouni datt d'Accèsen dohinner assuréiert sinn.