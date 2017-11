Oldtimer-Rallye hat Editioun 17 hei am Land virgestallt (30.11.2017) Zu Munneref am Casino gouf et um Mëttwoch den Owend eng Premiere. Déi bekannten Oldtimer-Rallye, Mille Miglia, huet do Statioun gemaach.

Et ass di éischte Kéier, dass d'Presentatioun vun der prestigiéiser Course zu Lëtzebuerg gemaach gëtt.

D'Etappen an den Oflaf vun der Mille Miglia ginn traditionell ëmmer zu Paräis an zu Genf virgestallt. D'Organisateuren hunn awer dës Kéier eng Ausnam gemaach a si fir eng éischte Kéier op Lëtzebuerg komm. De Grond sinn di gutt Relatiounen mat der Lëtzebuerger Oldtimer-Zeen.



1.000 Miglia zu Lëtzebuerg



Di heemlech Staren bei der Mille Miglia sinn di al Autoen. Ma net all Oldtimer däerf matfueren, et muss ee schonn deen richtege Klassiker doheem am Garage hunn.



D'Streck geet vun Breschia op Roum an nees zréck an et gëtt ëmmer gesot, et wier di schéinste Course vun der Welt. Ma di ronn 16 Honnert Kilometer, oder 1.000 Meilen, sinn awer och ganz usprochsvoll, esouwuel fir d'Material wéi och fir den Mënsch.



2016 si 5 Lëtzebuerger Equippe matgefuer. Wéi vill et der bei der nächster Editioun sinn, ass nach onkloer, d'Aschreiwunge lafen nach.



Den Depart ass dann 16. Mee 2018.