Bei der Kontroll, déi zwou Stonne laang gedauert huet, goufen 20 Leit protokolléiert. 11 dovunner waren nach mat Summerpneuen ënnerwee, bei 2 Gefierer konnt een d'Plack net liesen. Bei 6 Fuerer waren d'Pabeieren net an der Rei an eng Persoun gouf op Grond vun de Luuchte vum Gefier protokolléiert.

