Elektromobilitéit: Elektro, zu wéi engem Präis? (04.12.2017) 2011 war de Plang vun der Regierung, bis 2020 10 Prozent Elektroautoen op eise Stroossen ze hunn. 2017 läit een nach ënnert 2 Prozent.

Ronn 300 Elektro-Autoe goufen dëst Joer hei zu Lëtzebuerg immatrikuléiert, dobäi kommen nach 500 sougenannte Plug-In-Hybriden. 2011 hat d'Politik fir d'Joer 2020 d'Visioun vu ronn 10 Prozent Elektro-Autoen am Grand-Duché. 2017 läit d'Realitéit do awer bei 1,8 Prozent. Dowéinst wëll d'Regierung d'Elektromobilitéit weider fërderen.Hat ee viru Joren e Subside vun 5.000 Euro agefouert, esou ass et elo en Abattement vun deem selwechte Montant. Dëst gouf geännert, well déi Prime just fir Autoe gegollt huet, déi een direkt kaf huet. De Leasings-Marché, deen awer bis zu 15 Prozent vun den Immatrikulatiounen am Joer ausmécht, war bei de Subsiden net dran.Bis 2020 sollen dann 800 Elektro-Bornen hei am Land opgestallt ginn, esou datt ee säi Auto iwwerall kann oplueden. Well grad beim Kaf vun deene Gefierer ass d'Oplueden eng vun den zentrale Froen. Well net jiddereen huet eng Borne direkt doheem, dofir muss den neie Besëtzer och kucken, ob et méiglech ass, fir an der Garage eng Steckdouse z'installéieren. Grad a Residence kéint dat méi schwiereg sinn.Keeft ee gär een Elektro-Auto, soll een op d’Autonomie oppassen, hei gëtt et nach gréisser Ënnerscheeder. An och d’Fro, ob d’Batterie dem Constructeur oder engem selwer gehéiert, also ween de Risiko dréit, wann eppes geschitt. Ob et sech finanziell Lount, een Elektro-Auto ze kafen, ass schwéier ze soen, et gëtt verschidde Geschäftsmodeller. Dacks ass den Ënnerscheed op den éischte Bléck grouss, ma wann een da mat den Optiounen vergläicht, gëtt dee méi kleng.Aner Marke versichen d’Elektroautoen méi ze pushen, fir de Client sinn des méi präiswäert. Kaschten 100 Kilometer mam Bensinner 6 bis 8 Euro, sinn et beim Stroum fir den Elektro-Auto knapp 2 Euro.Bei der neier Generatioun vun Autoe kann een eng Räichwäit tëscht 300 a 400 Kilometer hikréien, wat fir den Alldag, ma esouguer doriwwer eraus, kann duergoen, esou den Gilles Caspar vum Transportministère.Elektro fuerderen, awer näischt erzwéngen, dat d’Wierder vum Transportminister Francois Bausch e Sonndeg den Owend an der Emissioun Kloertext. Fir 2018 well d’Regierung och een Abattement vun 2.500 Euro fir Plug-In-Hybriden aféieren.