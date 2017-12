BMW hat bis elo ëmmer behaapt, dass si keng gefuddelt Software benotzen, fir hir Emissiounswäerter ze verfälschen. Elo huet awer déi Däitsch Umwelthilfe Tester gemaach mam neie BMW 320 Diesel, an dobäi festgestallt, dass bei de Miessungen d'Emissioune vu Stéckoxyden 7 mol méi héich waren, wéi déi Wäerter, déi am Labo gemooss goufen.



D'Motorsteierung gouf doropshi mat Experten ënnert d'Lupp geholl an do gouf festgestallt, dass d'Software wuel sou programméiert ass, dass d'Ofgasréckféierung scho bei 2000 Ëmdréiunge pro Minutt reduzéiert gëtt, a bei 3500 Ëmdréiungen komplett ofgeschalt. D'NOx-Wäerter sinn op der Testronn ëmmer dann extrem an d'Luucht gaangen, wann d'Dréizuel geklommen ass oder de Motor en Dréimoment vun knapp 200 Nm huet musse leeschten (wat net wierklech vill ass). Den Deel Autobunn dee beim Test gefuer gouf, gouf mat enger Vitesse vun 120 km/h gefuer. De BMW 320d koum bei de Miessungen op en Duerchschnëttswäert vu 470mg/km komm. De Grenzwäert läit bei 80 Milligramm. D'Miessunge goufe vum TÜV Nord bestätegt.



Sollt sech erausstellen, dass BMW wierklech fuddelt, dann ass dat zimlech brisant fir si, well si haten an der ganzer Diesel-Skandal-Diskussioun ëmmer behaapt, si géifen am Géigesaz zur Konkurrenz vu VW, Audi an Daimler net fuddelen an hir Diesele wiere propper an déi bescht vun der Welt.



BMW dementéiert gefuddelt ze hunn a seet d'Gefierer géifen "den jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften" entspriechen.