Mam Verkéiersminister duerch den Trafic (06.12.2017) RTL ass mam Verkéiersminister François Bausch duerch de Beruffstrafic gefuer an huet hie mat der Verkéierssituatioun konfrontéiert.

Ee bëssen aneren Interview mam François Bausch. Eng Equipe vun der Télé ass mam Transportminister duerch de Beruffstrafic gefuer.



Stau ass Alldag op de Lëtzebuerger Stroossen. D'Regierung investéiert vill Suen an den Ausbau vum ëffentlechen Transport an an de Stroossebau.



Wat ass u Projete geplangt a kennt den zoustännege Minister iwwerhaapt d'Situatioun um Terrain? Äntwerten op dës Froe ginn et am Video.