Auto: Am meeschte gelies

Duerch déi nei Gesetzgebung ass jo de Monopol vun der SNCT beim Contrôle technique am Februar zejoert ewechgefall. Privat Entreprise kruten doduerch d'Erlaabnis fir en Agreement beim Transportministère ze froen. Dekra ass déi éischt Entreprise déi sech um Lëtzebuerger Marché néierléisst. D'Aweiung vun der Dekra zu Bartreng an der Z.I. Bourmicht ass den 18. Dezember a Präsenz vum Transportminister François Bausch.

Wéini déi éischt Autoen do an d'Kontroll kënne fueren, ass nach net sécher, well een nach op déi lescht Autorisatioune waart.