Dekra mécht seng éischt technesch Kontrollstatioun hei am Land op, dat zu Bartreng an der Zone industrielle Bourmicht.

Um Méindeg de Mëtteg ass déi offiziell Aweiung, dat a Präsenz vum Verkéiersminister François Bausch, deen virun allem betount huet, dat d’ Qualitéit vum Contrôle technique duerch déi Dezentralisatioun an d’ Luucht geet. Och hätt de Client méi Choix an et géing een hoffen, datt villäicht nach weider Kontrollstatioune op Lëtzebuerg kommen.

Zanter de Méindeg de Moien ass déi nei Technesch Kontroll offiziell unerkannt, et dauert allerdéngs nach bis déi éischt Autoen doduerch rullen. Den 1. Februar sollen déi éischt Kontrollen ufänken.



Ugebuede gëtt esou zimlech dat selwecht wéi zu Sandweiler. Mä wéi steet et dann elo mat der Konkurrenz. Den Thomas Neumann, DEKRA-Vertrieder hei zu Lëtzebuerg sot, datt d'Sécherheet am Verkéier ganz am Virdergrond géing stoen. Si kéinte sech och virstellen an Zukunft bei Schued-Expertisen an Homologatiounen täteg ze ginn, well se an deene Beräicher Kompetenzen hätten.





Am Laf vum leschte Joer gouf den alen Atelier vun Autocenter Goedert ëmgebaut an ugepasst. Wéi et iwwerhaapt dozou koum, datt déi nei Kontrollstatioun vun DEKRA op Bourmicht koum, weess de Michel Goedert, Direkter vun Autocenter Goedert. Am Summer 2016 gouf hien drop ugeschwat, ob et hei am Land net eng gutt Plaz géif ginn, wou een de Kontroll vu Camionen an Autoe kéint maachen. No kuerze Reflexiounen, well ee scho selwer am Betrib driwwer nogeduecht hat, hat hien dunn d'Plaz op Bourmicht proposéiert.

Dat Ganzt geet, wann et dann esou wäit ass, just mat Rendez-vous an déi technesch Kontroll fir den Auto soll 58 Euro kaschten. Déi lescht Woch goufen déi nei Kontrolleure vereedegt, sou datt et a knapp 2 Méint ka lassgoen.





