Besonnesch an dëser Joreszäit sinn d’Stroosseschëlter knaschteg an net gutt lisibel, virun allem Nuets. An enger parlamentarescher Fro un den zoustännegen Infrastrukturminister huet d'Deputéiert d’Claudia Dall’Agnol dofir vum François Bausch wollte wëssen, wéi dacks déi Panneauen, déi weise wouhinner et geet, vun de Ponts et chaussées gebotzt ginn. Ee Beispill vu knaschtege Stroosseschëlter wier dat op der A3 an der Sortie Diddeleng-Zentrum, esou d’LSAP Politikerin.





Knaschteg Stroosseschëlter - Reportage vum Nadine Gautier



An deem konkrete Beispill géif et sech ëm eng méi speziell Zort vu Panneau handelen. An zwar ëm Schëlter, déi vun hanne beliicht ginn, vum Type "Solupla", esou de Minister Bausch a senger Äntwert. Dës Panneaue ginn also vu fluoreszenten Tübe vun 58 Watt beliicht. Ronn 4 Joer laang, ongeféier 16.000 Stonnen, kënnen déi halen. Ma opgrond vun der Konstruktioun vun deenen Tuben, mussen d’Aarbechter, wa se den Entretien maachen an zum Beispill d’Luuchte wiesselen, extra Sécherheetskleeder undoen. An der Äntwert heescht et dann och, datt den Accès an d’Bannent vun de Panneaue verbuede gi wier wéinst Risike fir d'Gesondheet, dofir ass den Entretien och net méi garantéiert ginn. Schëlter vun deem Typ ginn et net nëmmen op der A3, mä och op der A4, der A6 an der B7. D’nächst Joer am Fréijoer sollen déi Schëlter ersat ginn, wann d’Wiederkonditiounen et bis zouloossen.



Wéi et weider heescht, ginn déi aner Verkéiersschëlter eemol am Fréijoer, an der Reegel am Abrëll gebotzt. An dann och nach zweemol am Hierscht. An de Méint wou d’Schëlter méi knaschteg ginn, gi se gebotzt wann et noutwenneg ass. Gläichzäiteg zum Botze ginn och aner Panneauen ersat.