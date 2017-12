800 Bornë fir Elektroautoen a Plug-In-Hybriden opzelueden, solle bis 2020 uechtert d'Land opgestallt ginn. D'Netzbedreiwer, wéi zum Beispill d'Creos, këmmere sech ëm d'Opstellen an den Entretien vun de Sailen. Iwwer dëse Wee kënnen d'Energieliwweranten hire Clienten de Stroum fir hir Autoen ubidden. ''Chargy'' heescht dee ganze System. Et ass eng Initiativ, déi d'Deputéiert Marco Schank a Marcel Oberweis begréissen. E puer essentiell Froe wären awer nach ze klären.





De System "Chargy"/Reportage Pierre Jans



Et brauch ee just e Kontrakt mat engem vun den zéng agreéierten Energieliwweranten z'ënnerschreiwen an eng mKaart mat Chip vum Verkéiersbond. Da kann ee säin Auto scho bei enger Borne vum ëffentleche Reseau ''Chargy'' oplueden. Déi éischt Saile sti schonn uechtert de Grand-Duché. Bis 2020 sollen et der 800 sinn. Den CSV-Deputéierte Marcel Oberweis stellt net de System u sech a Fro, mee hie freet sech op de Stroum, deen do geliwwert gëtt, dann och wierklech grénge Stroum ass.

De gréissten Deel vum Stroum, deen dann och an de Bornë soll zur Verfügung stoen, kéim aus Däitschland. Ma och do wären nëmmen 33 Prozent erneierbar Energien. De Rescht deemno Kuelen- oder Atomenergie. Also net méi grad sou nohalteg, seet de Marcel Oberweis.

Eng aner Fro vun den zwee Deputéierte war déi vum Bezuelen. Hei huet den zoustännege Minister Etienne Schneider geäntwert, d'Netzbedreiwer géifen den Energieliwweranten, d'Käschte fir d'Notzung vun den Infrastrukturen, chargéieren. D'Fournisseure froe sech hir Sue bei hire Clienten. Aktuell kaschten 100 Kilometer mam Elektro-Auto iwwregens ëm déi zwee Euro. Et géif deen Ament awer deen een oder anere Liwwerant deen, mat kommerziellem Hannergedanken, nach näischt fir de Stroum aus der Borne freet, esou den Etienne Schneider.

Déi Responsabel vum System ''Chargy'' géife mat ähnleche Plattformen aus dem Ausland negociéieren. Touriste sollen hir Autoen an Zukunft iwwerall opluede kënnen. Hei géif et schonn déi éischt Fortschrëtter ginn.