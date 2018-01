Auto: Am meeschte gelies

D'Regierung wëll, datt op Nationalen nach just mat 80 km/h gefuer gëtt.



De Premier Edouard Philippe argumentéiert, datt hie Liewe wéilt retten an dofir géing hien a Kaf huelen, datt en sech onbeléift mécht.



D'Regierung seet, datt et mam neien Tempolimitt 200 bis 400 Doudeger d'Joer manner kéinte ginn. D'Oppositioun kritiséiert, datt déi Etüd op déi sech hei soll baséiert ginn, ni Public gemaach gouf.