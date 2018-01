Um Dënschdeg gouf offiziell matgedeelt, datt d'Vitess op de Franséische Landstroosse vun 90 op 80 Kilometer an der Stonn erofgesat gëtt.

Weider gëtt an Zukunft och d'Telefonéiere mam Handy während dem Fuere méi streng bestrooft. Esou kritt d'Police d'Recht, fir an esou engem Fall de Permis anzezéien.Zil vun dësen zwou Mesuren ass, fir d'Zuel vun den Doudesaffer op der Strooss erofzesetzen.Am September war och hei am Land iwwer 80 op de Landstroossen diskutéiert ginn.No engem mäerderesche Weekend mat 3 Doudegen op eise Stroossen hat d'Sécurité routière 80 gefuerdert, den ACL hat sech awer dogéint ausgeschwat.